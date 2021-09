Jerónimo de Sousa foi apoiar trabalhadores das oficinas dos Transportes Urbanos de Braga

José Sena Goulão - Lusa

O secretário-geral do PCP visitou esta tarde as oficinas dos Transportes Urbanos de Braga e entre o roncar dos motores dos autocarros alertou para uma realidade de desigualdades e desinvestimento em relação a outras empresas municipais de transportes públicos.