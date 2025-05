João Costa e a auditoria dos alunos sem aulas. "À porta de eleições, provavelmente adia-se o escrutínio"

Na terça-feira, em declarações à TSF, o atual ministro Fernando Alexandre dizia que "não sabemos se vamos ficar a saber" esses números, num sistema de informação ainda com "muitas debilidades".







Depois de desmentir os números que o próprio apontou em novembro, que davam uma redução drástica dos alunos sem professores em pelo menos uma disciplina, o responsável pela Educação pediu uma auditoria no ano passado, que foi apontada inicialmente para estar pronta em março.





Ouvido esta manhã pela Antena 1, João Costa argumenta: "Quando esses números foram questionados, tirou-se da cartola uma auditoria para empatar ali algum tempo e não se falar do assunto".





Passados vários meses, o antigo governante acredita que esses números só vão ser conhecidos depois das eleições.





"Agora estamos à porta de eleições, provavelmente também está-se a adiar o escrutínio, de um tema que é um tema muito difícil", afirma.





Após as declarações à TSF, o Ministério da Educação viria a assumir à Antena 1 que já recebeu a primeira parte do relatório, mas pediu mais esclarecimentos à auditora, levando a que as conclusões sejam conhecidas depois.







Questionado pelo jornalista Gonçalo Costa Martins sobre se considera propositado não serem conhecidos os resultados ainda, João Costa "não quer atribuir intenções", mas considera que seria "transparente ter dados neste momento para podermos questionar a ação deste Governo".