João Ferreira (PCP) aponta promiscuidade político-económica como razão da corrupção

Lusa29 Jan, 2019, 13:36 | Política

"A corrupção e outros crimes económicos são indissociáveis de opções políticas de fundo. Isto é verdade em Portugal e ao nível da União Europeia. Quando assistimos à promiscuidade que hoje existe entre a política e determinados interesses económicos, ao que é uma subordinação do poder político ao poder económico, isso cria o caldo de cultura para práticas como a corrupção e determinados crimes económicos florescerem", disse, em entrevista à Lusa, que será divulgada no fim de semana.

Portugal continua abaixo da média da Europa Ocidental e da União Europeia (UE) no combate à corrupção, indica o `ranking` de 2018 sobre níveis de corrupção no setor público elaborado pela organização não-governamental Transparency Internacional e hoje publicado.

"Situações como privatizações de empresas e setores estratégicos nacionais, à sombra disso, houve todo um conjunto, ao longo dos anos, de práticas de corrupção e outros crimes de natureza económica. Combater a corrupção passa também por uma mudança de fundo nas políticas que criam o caldo de cultura favorável a essas práticas", afirmou o dirigente comunista e cabeça de lista europeu da Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta PCP e "Os Verdes".

O Índice de Perceções de Corrupção (IPC), um `ranking` anualmente publicado pela Transparency Internacional considerado o principal indicador global sobre os níveis de corrupção no setor público de cada país, refere que Portugal ocupa atualmente a 30.ª posição entre 180 países e territórios avaliados, ao obter uma pontuação de 64 pontos em 100 possíveis.

"Se for ver o que foram as medidas tomadas, por exemplo, no setor bancário e as posições definidas pelos grandes bancos, os megabancos europeus, há uma coincidência praticamente total. Essa promiscuidade, essa submissão do poder político ao poder económico, é isso, em primeiro lugar, que tem de ser combatido", defendeu João Ferreira.

De acordo com aquela organização, Portugal está dois pontos abaixo da média europeia (Europa Ocidental e UE), que é de 66 pontos (média que se mantém inalterada desde 2017), mas 21 pontos acima da média global, que é de 43 pontos.

O índice IPC avalia 180 países e territórios a partir das perceções de especialistas externos e de organizações internacionais, num total de 13 fontes, e usa uma escala de zero a 100 pontos, em que zero significa "corrupção elevada" e 100 "transparência elevada".