João Ferreira. Perfil do candidato presidencial comunista

João Ferreira tem sido, cada vez mais, a escolha do PCP para as eleições. Biólogo de formação, inscreveu-se na Juventude Comunista aos 16 anos. E aos 30 estreou-se como eurodeputado em Estrasburgo. Concorreu ao Parlamento Europeu três vezes. As duas últimas como cabeça de lista.