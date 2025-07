João Paulo Correia apresentou a candidatura à Câmara Municipal de Gaia. Foi ao final da tarde desta sexta-feira, na Afurada e contou com a presença de José Luís Carneiro. Eduardo Vítor Rodrigues também esteve presente.

João Paulo Correia diz que as "contas certas" do anterior autarca socialista permitem ao próximo presidente assumir compromissos.



O candidato socialista deixou ainda uma reivindicação ao governo. Pede que não atrase a segunda fase de requalificação do hospital de Gaia, unidade que pretende transformar em Hospital universitário.