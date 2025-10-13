João Paulo Correia (PS) assume derrota em Gaia e anuncia recandidatura para 2029

"Fui o primeiro responsável pelas escolhas. Sou, portanto, o primeiro e único responsável por este resultado eleitoral. Acredito que este resultado não é um fim. É o princípio de um ciclo que em vez de começar no poder, começará na oposição e essa é a principal mensagem que gostaria de vos transmitir. É que hoje não encerramos um ciclo, não colocamos um ponto final. Hoje iniciamos um ciclo, que por conta do resultado não começa no poder, na governação, começará na oposição", declarou João Paulo Correia.

O ex-secretário de Estado do Desporto e eleito nas autárquicas para a Câmara Municipal de Gaia, no distrito do Porto, deu garantias que vai assumir a função de vereador, tendo de imediato recebido com forte aplauso das várias dezenas de militantes e simpatizantes socialistas que se encontravam na sede da campanha do candidato.

"Assumirei a minha função de vereador. Não podia ser de outra forma. A decisão estava tomada desde que decidi ser candidato à Câmara de Gaia e continuarei esta caminhada e darei a cara neste compromisso", declarou.

O candidato considerou que a derrota foi por "uma margem curta", recordando que o PS perdeu por "7.300 votos", apresentando-se contra a "maior coligação partidária que alguma vez se candidatou em Gaia (PSD/CDS-PP/IL), liderada por Luís Filipe Menezes.

"A nossa derrota é muito menor do que algumas projeções à boca da urna deram na abertura das notícias sobre os resultados na noite [de domingo]. Ficámos atrás do candidato vencedor cerca de 7.300 votos, quando na noite de hoje [domingo] votaram mais de 160 mil gaienses (...) Vencemos nove das 24 juntas de freguesia", disse.

Segundo João Paulo Correia, este resultado é um "legado" que não vai ser colocado numa gaveta.

"Os resultados de hoje [domingo] são conquistas e esse legado não será desperdiçado. As dezenas de milhares de gaienses que em nós votaram para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para as Juntas de Freguesia têm de saber - e sabem - que o seu voto de confiança não termina hoje (...). Hoje iniciamos um ciclo novo, só que iniciamos na oposição. Não iniciamos na governação do município. Acredito que daqui a quatro anos estaremos a festejar a tão ambicionada vitória autárquica a bem de Gaia e dos gaienses", afirmou.

João Paulo Correia chegou à sede de campanha pelas 23:37 de domingo, debaixo de um forte aplauso dos militantes e simpatizantes socialistas que o receberam de pé, começando a sua declaração com uma saudação em primeiro lugar a "todos os gaienses pela adesão às urnas".

Classificou a sua campanha de "muito corajosa, transparente e honesta", e prometeu que a oposição vai ser feita da mesma forma, não sendo "destrutiva", mas antes "responsável".

"Perante este voto de confiança temos de continuar a ser autarcas com maturidade. Aceitamos os resultados políticos mas podem contar com uma oposição responsável, nunca seremos uma oposição destrutiva. Temos de ser ambiciosos mas também responsáveis e maduros", sublinhou.

O socialista referiu ter "o sentimento do dever cumprido" e sentir "muito orgulho no trabalho" de todos os seus apoiantes.

"Hoje iniciamos um ciclo autárquico para os próximos quatro anos", disse.

Na corrida à Câmara de Vila Nova de Gaia estiveram as candidaturas de André Araújo (CDU -- coligação PCP/PEV), João Paulo Correia (PS), Luís Filipe Menezes (PSD/CDS-PP/IL), Daniel Gaio (Volt), João Martins (BE/Livre), Rui Sequeira (ADN), António Barbosa (Chega) e Catarina Costa (Partido Liberal Social).

O executivo municipal é composto por 11 eleitos, tendo o PS nove e o PSD dois.