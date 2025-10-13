João Rodrigues assume vitória da coligação PSD/CDS/PPM em Braga
A Coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM) venceu as eleições autárquicas realizadas no domingo, assumiu hoje candidato João Rodrigues, que, no discurso de vitória, disse recebê-la com humildade e responsabilidade.
"Uma vitória é uma vitória, mas recebemos esta vitória com humildade", disse João Rodrigues, na sua intervenção, numa sala de um hotel da cidade, perante dezenas de apoiantes que gritaram "vitória" assim que o candidato entrou na sala.
"Pela dimensão de Braga, recebemos esta vitória com enorme responsabilidade. Esta vitória foi o reconhecimento do trabalho dos últimos anos e daquela que foi a nossa campana eleitoral, nobre e íntegra, apesar das dificuldades do último ano. Não vou enumerar os momentos, todos os conhecem", declarou João Rodrigues.