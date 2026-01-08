João Soares diz que Seguro "é mais que fixe" e sem "problemas de ego"

João Soares, filho de Mário Soares, juntou-se hoje à campanha de Seguro, em Sintra, e foi questionado sobre o facto de, na véspera, ser ter ouvido numa arruada que "Seguro é fixe", uma adaptação do slogan presidencial de Mário Soares.

"Muito emocionante e eu sei há muitos anos que o Seguro é mais que fixe, é sobretudo um homem profundamente decente e é por isso que eu o apoio com imensa convicção e também com entusiasmo, com imensa alegria", respondeu.

O antigo presidente da Câmara de Lisboa afirmou que gostaria de "muito de ter um homem decente como Presidente da República".

"Um homem digno, um homem que respeitará a Constituição e que respeita, sempre respeitou ao longo de sua vida os valores de Abril", enfatizou.

Para João Soares, o que importa é que esteja na Presidência da República "alguém decente, que ame a nossa terra, que não tenha problemas de afirmação nem de ego. "E entre os cinco candidatos que verdadeiramente disputam esta eleição, eu não tenho a menor dúvida que ele é indiscutivelmente a pessoa mais qualificada", elogiou.

"Eu devo ter ido duas ou três vezes a Belém enquanto o meu pai foi presidente. Provavelmente irei mais vezes, se me convidarem, com o António José Seguro", respondeu, quando questionado se gostava que o ex-líder do PS levasse alguma marca de Mário Soares para Belém.

Interrogado sobre as eventuais divisões no PS, João Soares escusou-se a responder e, na Casa Piriquita, conhecida pelos travesseiros, recomendou "vivamente também as queijadas".