Jorge Gouveia Monteiro é cabeça-de-lista pelo movimento Cidadãos por Coimbra

Segundo uma nota do CpC, o nome do candidato foi aprovado no decorrer de um plenário realizado no sábado, em Santo António dos Olivais, onde foram aprovadas as listas concorrentes à Câmara e à Assembleia Municipal de Coimbra.

Jorge Gouveia Monteiro, antigo vereador eleito pela CDU, é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e entre 1986 e 1990 foi membro da Assembleia Municipal.

Em 1997 foi eleito vereador na autarquia e voltou a ocupar esse cargo entre 2005 e 2009, quando foi responsável pelo pelouro da Habitação.

O candidato "acompanhou o CpC desde a sua fundação" e aderiu formalmente ao movimento em 2016, refere a nota.

Em 2017, o Cidadãos por Coimbra falhou a conquista de um mandato por menos de uma centena de votos.

Nessas eleições, o movimento conquistou 4.799 votos (7,02%), tendo sido a quinta força mais votada, numas autárquicas em que concorreu um novo movimento independente, o Somos Coimbra, que elegeu dois vereadores (16,06%).

Em 2013, o CpC tinha conseguido 9,27% dos votos e a eleição do vereador José Augusto Ferreira da Silva, que renunciou ao mandato meses antes das novas eleições, por entender que "recentes alterações na política do CpC" puseram em causa a sua independência.

De acordo com a nota, o investigador coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra João Malva é o candidato do movimento à presidência da Assembleia Municipal.

Nas eleições deste ano, o vereador na oposição e ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva vai liderar uma coligação com sete partidos à Câmara de Coimbra, contando ainda com a participação "informal" do movimento pelo qual foi eleito em 2017.

Na coligação, intitulada "Juntos Somos Coimbra", estão presentes os partidos PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Volt, RIR e Aliança, afirmou José Manuel Silva, atual vereador eleito pelo movimento independente Somos Coimbra.

O vereador comunista Francisco Queirós, de 56 anos, vereador eleito pela CDU na autarquia desde 2009, é o cabeça de lista da candidatura da coligação PCP-PEV no concelho.

O município de Coimbra é presidido pelo socialista Manuel Machado.

Nas últimas eleições, o PS conquistou cinco mandatos, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM conseguiu três, o movimento Somos Coimbra alcançou dois e a CDU um.

Este ano, as autárquicas ainda não têm data, mas, segundo a lei, ocorrem entre setembro e outubro.

