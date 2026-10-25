Jorge Moreira da Silva e Catarina Martins criticam intervenção policial

"Esta carga policial contra protestos pacíficos de jovens em Lisboa e no Porto, além de injustificável à luz da tolerância, da empatia e dos direitos humanos, é um tremendo erro dos decisores", considera o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS, na sigla em inglês) e ex-vice-presidente do PSD, que disputou a liderança do partido com o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, em 2022, numa rara publicação sobre a política nacional feita na rede social X.

"É disto que se alimenta o populismo, a radicalização e a descrença na política", alerta o ex-ministro do Ambiente no governo social-democrata entre 2013 e 2015.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) dispersou hoje de madrugada as manifestações pelo direito à habitação, à bastonada e com recurso a balas de borracha e cães, em duas ações em simultâneo em Lisboa e no Porto, após mais de duas horas de tensão e ordens para a dispersão e a retirada das tendas montadas pelos manifestantes, que não as acataram alegando que o direito à manifestação está protegido pela Constituição.

Catarina Martins critica intervenção policial e subscreve posição de Moreira da Silva



A eurodeputada do BE, Catarina Martins, criticou hoje a intervenção policial da última madrugada sobre os manifestantes concentrados em Lisboa e no Porto pelo direito à habitação, subscrevendo a posição do social-democrata Jorge Moreira da Silva.



"Quem tem estado nas ruas a fazer protestos, algumas destas pessoas estão também aqui, sabem que se nos querem calar com bastonadas quando estamos a exigir a decência na vida de toda a gente, a única solução é não ficar calado. E por isso transmito-vos a convocatória que está a ser feita para que hoje às 17:00 nos encontremos no Rossio. Eu lá estarei, sei que estarão também", afirmou.



A antiga líder do BE falava na Cimeira Futuro em Comum, promovida pela Aliança de Esquerda Europeia, em Lisboa.



Catarina Martins considerou que vários governos em toda a Europa têm usado a violência policial "como forma de repressão contra as lutas justas de quem trabalha e luta por uma vida melhor".



"Contra isso nos levantamos, porque defendemos a paz, defendemos a casa, defendemos o salário e defendemos a democracia", salientou.