Jorge Moreira da Silva pondera avançar para liderança do PSD

Jorge Moreira da Silva está a ponderar se avança para a liderança do PSD. O ex-ministro do Ambiente de Passos Coelho disse que a decisão depende da disponibilidade dos militantes para refundar o PSD e abri-lo à sociedade.

O atual diretor de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, defendeu que o mais importante agora não é discutir nomes mas perceber as razões pelas quais o PSD está em crise.



Moreira da Silva criticou quem, neste momento, apenas se preocupa com o contar de espingardas e disse que há um certo feudalismo dos votos no partido.



Até ao momento, Luís Montenegro é o único candidato assumido para a corrida às diretas do PSD em janeiro.