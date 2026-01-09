Jorge Pinto preparado para "mau resultado" 

No jantar comício em Guimarães, o candidato apoiado pelo Livre admitiu que está preparado para um "mau resultado" mas defende que "muitas coisas boas aconteceram na política mundial depois de derrotas".

Sandy Gageiro /

Foto: Estela Silva, Lusa

Perante uma sala cheia e animada, Jorge Pinto contou com a presença da deputada Filipa Pinto e do porta-voz do Livre Rui Tavares, que falou de orgulho no candidato.

Habitação, Saúde, transição energética, Europa e política internacional foram temas abordados nos discursos após o jantar. Jorge Pinto pediu para que "não se aborreçam" com ele, porque vai continuar presente depois de dia 18 de janeiro. "Eu cá continuarei", garantiu.
