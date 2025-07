Jornadas parlamentares do PSD e CDS arrancam em Évora

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Arrancam esta segunda-feira as jornadas parlamentares conjuntas dos partidos que suportam o Governo, do PSD e do CDS. O lema é "Transformar Portugal".

Antes do início oficial dos trabalhos, os deputados visitaram as obras do futuro Hospital Central do Alentejo, que deve estar pronto no final de 2026 ou início de 2027.



As jornadas são abertas pelo presidente do CDS-PP, Nuno Melo.



Lá vai estar também o candidato à Presidência da República apoiado pelo PSD, Luís Marques Mendes.



Vão também estar presentes o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, o ex-ministro e agora candidato à presidência da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e ainda o cardeal Américo Aguiar.