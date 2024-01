"Jornalista agredido". André Ventura recusa responsabilidades

André Ventura já reagiu aos incidentes de ontem da Universidade Católica em Lisboa. Um jornalista do Expresso queixa-se de ter sido agredido e expulso de uma conferência em que o líder do Chega participava. Ventura condena o que aconteceu mas recusa responsabilidades.

"Espero que Ministério Público veja mesmo o que aconteceu, porque há centenas de testemunhas", afirmou o líder do Chega numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.



O líder do Chega indicou ainda que há "centenas de testemunhas" nas redes sociais que indicam que o jornalista em causa "reagiu, provocando os jovens" que se dirigiram a ele.