Jornalista da RTP na Guiné-Bissau agredido "por motivações políticas"

Waldir Araújo, jornalista da RTP na Guiné-Bissau, foi agredido e assaltado no centro de Bissau. De acordo com o jornalista, o assalto e a agressão terão tido motivações políticas. Os agressores terão acusado a RTP de "denegrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior".

Comunicado Conjunto das Direções de Informação da Rádio e Televisão de Portugal



As Direções de Informação da Rádio e Televisão de Portugal repudiam a agressão ao jornalista Waldir Araújo, delegado da RTP na Guiné-Bissau, e apelam às autoridades competentes uma urgente investigação aos acontecimentos ocorridos este domingo e a responsabilização dos seus autores.

As Direções de Informação estão a acompanhar a situação, em contacto com o jornalista Waldir Araújo, a quem expressam total solidariedade.

A integridade e segurança dos profissionais é uma condição fundamental para o exercício do jornalismo e todos os atos que as ponham em causa são absolutamente condenáveis.



As Direções de Informação da Rádio e Televisão de Portugal