José Cesário escusa-se a comentar petição para continuar com tutela das Comunidades

"Não faço comentário nenhum. Como deve imaginar, a única coisa é que fico satisfeito por saber que há gente que gostou do meu trabalho, mais nada. O facto de haver muita gente que está satisfeita com o meu trabalho, para mim, naturalmente, enche-me, diria, de satisfação, deixa-me feliz, é óbvio, sim, é a única coisa que tenho a dizer", disse José Cesário à agência Lusa.

José Cesário, que assumiu em três ocasiões a pasta da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas (2002-2004, 2011-2015 e 2024-2025), não foi reconduzido no cargo no atual Governo.

Por essa razão, associações e entidades portuguesas no estrangeiro criaram uma Petição Pública dirigida ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

"As associações e entidades portuguesas sediadas no estrangeiro, representando milhares de cidadãos lusodescendentes e portugueses residentes fora do território nacional, vêm, por meio do presente manifesto, expressar a sua profunda preocupação, inconformismo e repúdio perante a exclusão do Senhor José Cesário do cargo de Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas", lê-se na petição, divulgada hoje de manhã e que apresentava 278 assinaturas de apoio às 17:00.

José Cesário acrescentou à agência Lusa que tinha sido informado da existência de um abaixo-assinado, mas desconhecia que iria ser criada uma petição pública.

"Vários dirigentes associativos e conselhos das comunidades, etc, que me tinham transmitido (...) que estavam empenhados nisso (...) para transmitir a sua discordância. Cada um é livre de fazer o que entender. Eu não o teria feito", afirmou.

Questionado se partiu de si a decisão de não integrar o Governo empossado na passada sexta-feira, José Cesário respondeu que não.

"Para sair do Governo não. Não foi. O Governo decidiu que eu não continuaria", disse apenas.

José Cesário, substituído no cargo por Emídio Sousa, foi eleito nas legislativas de 18 de maio como cabeça de lista da AD, coligação PSD/CDS, pelo círculo de Fora da Europa, pelo que vai agora assumir o seu mandato na Assembleia da República.