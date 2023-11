José Filipe Pinto. Marcelo não pode nomear governo de "iniciativa presidencial"

Em resposta às dúvidas levantadas pelo líder do Chega, André Ventura, o especialista considera que "a partir do momento do decreto" o governo "fica em gestão, limitado nas suas funções".



Apontando a confusão entre as figuras de demissão e de exoneração, José Filipe Pinto lembra que a segunda sucede apenas "quando houver a nomeação de um outro primeiro-ministro".



O politologo considera ainda que, a revisão constitucional de 1982 "retirou ao Presidente a capacidade de nomear um governo de iniciativa presidencial".



Marcelo tem por isso duas alternativas, incluindo "solicitar ao Partido Socialista que indique um novo primeiro-ministro, para exonerar António Costa e este novo primeiro-ministro apresentar um novo Governo", considerou José Filipe Pinto.