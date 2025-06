José Luís Carneiro admite exigência alta para as autárquicas

O Secretário-geral do PS diz que a meta para as autárquicas é ter mais votos nas câmaras, freguesias e assembleias municipais. Ainda assim, José Luís Carneiro reconhece que é exigente substituir mais de 50 autarcas que ficam impedidos de uma recandidatura por limite de mandatos.

Questionado sobre a liderança da Associação Nacional de Municípios, o líder socialista ironizou ao dizer que há partidos que "até podem dar um ar da sua graça" mas que o PS é o partido do poder local democrático.



Em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, José Luís Carneiro admitiu analisar propostas de coligações, se forem sugeridas pelas estruturas locais, mas garante que o PS tem candidatos em todo o país.