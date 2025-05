José Luís Carneiro apresenta candidatura dia 7 de junho na sede nacional

Segundo fonte oficial da candidatura, a apresentação vai decorrer no dia 07 de junho, sábado, na sede nacional do PS, em Lisboa.

O candidato compromete-se a "ouvir e dar voz às pessoas", vai "percorrer o país" e estará "ao lado dos vários candidatos autárquicos do PS às próximas eleições", que devem realizar-se no outono, disse a mesma fonte.

José Luís Carneiro voltará assim a disputar a liderança do PS depois de há cerca de um ano e meio ter perdido as diretas para Pedro Nuno Santos, que se demitiu do cargo de secretário-geral do PS na sequência da pesada derrota eleitoral dos socialistas das últimas legislativas.

Até agora, o ex-ministro é o único candidato à sucessão de Pedro Nuno Santos.

As eleições diretas para escolher o novo secretário-geral do PS vão decorrer em 27 e 28 de junho e as candidaturas têm que ser apresentadas até dia 12 de junho.