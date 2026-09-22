José Luís Carneiro avisa Governo sobre OE: "Não tome esta disponibilidade do PS como adquirida"

PS não apresentará nem aprovará medidas inscritas no OE que possam implicar défice. Ao Política com Assinatura sublinha aquilo que tem vindo a dizer: que o

José Luís Carneiro garante que o PS, acima de tudo, quer contribuir para a estabilidade do país, masEm entrevista ao programa da Antena 1,, o líder socialista avisa Montenegro: "".Carneiro refere-se àquilo que considera essencial para viabilizar o Orçamento: a revisão constitucional, a proteção das pensões, os investimentos pós-Plano de Recuperação e Resiliência e os apoios às vítimas das tempestades.", atira José Luís Carneiro que faz ainda outro aviso: "".

Fora de questão o voto a favor no Orçamento de Estado





Assim sendo "estamos a falar de abstenção". E pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho: "fora de questão aprovar com voto favorável?". "Com certeza", assegura Carneiro.

E vai mais longe: "se o Governo continuar neste registo de falhar às pessoas...". A jornalista interrompe e pergunta "admite apresentar uma moção de censura?". "Não, admitimos é que não estaremos com o mesmo espírito quando estivermos a discutir o futuro orçamento do Estado".

Revisão Constituição: PM deve assumir publicamente acordo com PS

Nesta entrevista José Luís Carneiro reafirma que uma das condições prévias para a viabilização do OE pelo PS é a garantia, por parte do Primeiro-Ministro, de que a revisão da Constituição "avançará nos termos em que os dois partidos fundadores da Democracia estão de acordo".

essa garantia pública deve ser dada antes da aprovação do Orçamento do Estado", diz. E mais: "", diz.

E quando questionado sobre se esse acordo deve incluir o Chega, José Luís Carneiro reforça que "".

Eleições? "Pode vir a acontecer"

"A minha intuição política é que as pessoas, para já, preferem a estabilidade". É nisto que acredita José Luís Carneiro ainda que assuma que "chegará uma altura em que os portugueses olharão para as circunstâncias políticas e, entre ter a estabilidade com um Governo que não governa e que não responde aos seus problemas, ou ter eleições (...), eu não gostaria, mas pode vir a acontecer".

estou disponível para servir Portugal quando chegar o momento de servir Portugal". Ainda que afaste, para já, eleições antecipadas, o líder socialista admite que "".

Combustíveis: "Governo continua a ganhar dinheiro"

O Governo já desmentiu, mas José Luís Carneiro insiste que o "Governo continua a ganhar dinheiro com os impostos sobre os combustíveis".

Nofaz as contas e assegura que, graças às portarias que, em 2024 e 2025, determinaram aumentos nos impostos sobre os combustíveis, o Governo "".Tudo somado, "".Nesta entrevista esclareceu ainda a proposta do PS para enfrentar o aumento do preço dos combustíveis. José Luís Carneiro defende uma(ISP).





Para o secretário-geral socialista é essa a melhor forma de agir rápido e sem necessidade de recorrer a Bruxelas.1767008###

PM e ministro da educação "perderam a mão"

"O ministro perdeu a mão no Ministério, ele e o primeiro-ministro porque o primeiro-ministro é sempre o primeiro responsável".





José Luís Carneiro acusa Fernando Alexandre de "ter falhado onde não podia falhar". O líder do PS refere-se ao momento dos exames nacionais para a candidatura ao ensino superior e o momento da colocação dos alunos no arranque do ano letivo.

Carneiro acredita que a origem de todos os problemas deve-se à reforma do Ministério da Educação e por isso não deixa de fora Luís Montenegro: "".Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.