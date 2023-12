José Luís Carneiro confiante na vitória à liderança do PS

O atual Ministro da Administração Interna, perante uma sala repleta de militantes do Partido Socialista, destacou que as sondagens têm mostrado um claro apoio dos portugueses à sua candidatura. "É um sinal claro aos militantes do partido socialista para apoiarem o meu projeto", concluiu.

José Luís Carneiro disse que a maioria dos militantes e pessoas com quem tem conversado durante a campanha expressaram o desejo de lhe conceder uma maioria.

"A maior parte das pessoas têm-me dito que querem-me dar uma maioria, e nós queremos aproveitar essa confiança" afirmou.

No seu discurso, José Luís Carneiro falou sobre o Orçamento para 2024, enfatizou a necessidade de criar uma política de diálogo e elogiou os oito anos de governação de António Costa.

Referindo-se à rejeição do Orçamento de Estado em 2021, Carneiro apontou o Bloco de Esquerda e o PCP como os verdadeiros responsáveis, contrariando as tentativas de alguns "membros do partido socialista" de responsabilizar António Costa.

"Vários membros do partido socialista tentaram responsabilizar António Costa, quando os verdadeiros responsáveis foram o Bloco de Esquerda e o PCP" afirmou.

Recebido com muitos aplausos e cânticos de apoio, o ministro anunciou novas medidas para combater a crise de habitação, abordando ainda temas como a saúde, a coesão territorial e a educação.

Falando sobre a sua candidatura, José Luís Carneiro referiu que a mesma não "assumiu nenhum tipo de compromissos seja com quem for" e que por isso é uma candidatura "totalmente livre" para fazer "as opções que servem o PS e o país".

Questionado pelos jornalistas sobre as conclusões da Comissão Técnica Independente (CPI) sobre a localização do novo aeroporto, José Luís Carneiro enfatizou a importância de evitar uma decisão precipitada e defendeu a necessidade de se chegar a um consenso sobre este assunto.

O evento contou com a presença de várias figuras do PS, incluindo o ex-ministro da Agricultura Luís Capoulas Santos, o ex-deputado do PS Jorge Leitão, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, e a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona.

Depois do discurso de José Luís Carneiro, que decorreu no Salão Nobre dos Bombeiros voluntários de Santarém, seguiu-se uma sessão de perguntas e respostas com os militantes, à qual a comunicação social não teve acesso.

A escolha do novo secretário-geral do PS está agendada para 16 de dezembro.