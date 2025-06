José Luís Carneiro critica insultos e pede respeito entre militantes

"Eu acho que nós temos, em primeiro lugar, de nos ouvir uns aos outros e de nos respeitarmos uns aos outros", afirmou José Luís Carneiro, em Leiria, onde apresentou a candidatura à liderança do partido.

Referindo insultos nas redes sociais, "às vezes entre camaradas", que "se desconsideram uns aos outros", o candidato questionou: "Como é que lá fora olham para nós se nós nos desconsiderarmos uns aos outros?".

"Nós não podemos permitir que camaradas se insultem, se desconsiderem, porque alguém decidiu ser candidato às eleições internas numa secção, numa concelhia, numa federação", declarou.

Exigindo respeito por "quem entende e sente que tem um contributo para dar ao Partido Socialista", o antigo governante pediu ainda que "haja coragem para que as pessoas avancem com candidaturas, que sejam candidatas, que façam um jogo limpo, transparente, concorrente, que apresentem as propostas, as ideias, porque é disso que vive a democracia".

"Só poderemos defender uma democracia qualificada lá fora se também formos capazes de a praticar cá dentro", realçou José Luís Carneiro, considerando que "isto tem de ser um pressuposto fundamental da vida dos partidos políticos, particularmente dos partidos que têm a história do Partido Socialista".

Perante uma sala cheia, o candidato único disse ainda a simpatizantes e militantes do PS para não estranharem quando, por vezes, não responder a provocações de outros partidos, pois "há aqueles que só vivem com a provocação, vivem da provação".

"Se respondermos, estamos a dar espaço a quem está a utilizar o insulto e a desconsideração, em vez de apresentar as suas propostas e as suas ideias, devidamente fundamentadas", justificou, tendo recebido uma grande salva de palmas.

O candidato único à sucessão de Pedro Nuno Santos defendeu, igualmente, que o PS tem de pôr os outros partidos a falar das propostas socialistas.

"Temos as nossas prioridades, temos o nosso caminho. E é isso que vamos tentar afirmar durante o período em que estivermos na oposição, porque temos de garantir que a nossa mensagem chegue aos cidadãos", adiantou.

Segundo José Luís Carneiro, quando a mensagem chegar aos cidadãos, vão compreender que "responde aos problemas das pessoas".

"Podemos ter razão e não ganhar as eleições e quem as ganha não quer dizer que tenha razão. E entendemos que a razão está com o Partido Socialista e vamos ser capazes de mostrar que o Partido Socialista continua a ser o grande partido de Portugal e vai merecer no futuro a confiança dos portugueses", acrescentou.

O deputado José Luís Carneiro é candidato único às eleições diretas para secretário-geral do PS, marcadas para 27 e 28 deste mês, para escolher o sucessor de Pedro Nuno Santos, que se demitiu após o desaire nas legislativas.