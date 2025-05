José Luís Carneiro diz estar disponível para servir o PS e o país

Em entrevista, ontem à noite, à CNN Portugal, o socialista, que já tinha sido candidato ao cargo de secretário-geral há cerca de um ano e meio, defende que as eleições internas no PS devem acontecer no imediato.



Sobre este tema, José Luís Carneiro não tem dúvidas. Depois das eleições de domingo, o PS deve tentar estabelecer compromissos com a AD, e estar disponível para viabilizar o novo governo. Em áreas como a economia, a habitação, segurança social e defesa.



José Luís Carneiro considera que a AD teve responsabilidades na crise política que levou o país para eleições antecipadas.



Quanto ao processo de eleições no PS, o antigo ministro considera que a escolha do sucessor de Pedro Nuno Santos deve acontecer o mais depressa possível, deixando a realização do Congresso do partido, para depois das eleições autárquicas.