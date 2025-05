Foto: José Sena Goulão - Lusa

Confirmada a candidatura à liderança do PS, José Luís Carneiro promete unidade e garante que, caso seja líder, tudo vai fazer para contribuir para estabilidade política no país.



Palavras do candidato, até agora único, à sucessão de Pedro Nuno Santos depois de ter confirmado a candidatura na reunião da Comissão Nacional do PS.



José Luís Carneiro diz ainda estar disponível para o diálogo com a AD, caso Luís Montenegro assim o entenda, diz o socialista a porta está aberta.