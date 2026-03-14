José Luís Carneiro reeleito diz ter visto "esperança" em quem se "reconcilia com o PS"

No seu discurso de vitória, na sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, em Lisboa, o líder socialista recordou o que encontrou durante as suas deslocações em campanha e nos milhares de contactos que estabeleceu.





desengano, um desencanto, com um governo que prometeu tudo a todos e que agora falha tanto a todos", na saúde, na habitação, na economia.



Por outro lado, "encontrei uma grande esperança que se reconcilia com o Partido Socialista", a "grande casa da democracia", acrescentou.



Uma preferência explicada porque "temos as prioridades certas", referiu, prometeu de modo especial "não deixar para trás" os jovens portugueses, garantindo que irá "ao terreno" para encontrar resposta a estes "que esperam pelo PS". José Luís Carneiro referiu um "", na saúde, na habitação, na economia.Por outro lado, "encontrei uma grande esperança que se reconcilia com o Partido Socialista", a "grande casa da democracia", acrescentou.Uma preferência explicada porque "temos as prioridades certas", referiu,, garantindo que irá "ao terreno" para encontrar resposta a estes "que esperam pelo PS".





"Com certeza que me candidatei a secretário-geral para servir o meu país, e para servir o meu país naturalmente habilitando-me no futuro a ser candidato a primeiro-ministro", respondeu aos jornalistas.



Carneiro disse ainda que tem a intenção, como secretário-geral eleito, de pedir uma reunião com o Presidente da República, António José Seguro, para lhe apresentar cumprimentos e falar "sobre outros assuntos".







José Luis Carneiro obteve mais de 20.000 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos. O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2 por cento.









O resultado reforça a votação face à primeira vez em que foi eleito líder dos socialistas.





"Este é um resultado que me atribui especiais responsabilidades. E uma das mais importantes responsabilidades do líder de um partido como o PS é o do respeito pela diversidade de opiniões, pela pluralidade das expressões internas, porque essa é a grande força que faz do PS o grande espaço da democracia, a grande casa comum da democracia", disse.



Quando foi eleito pela primeira vez secretário-geral do PS, em junho do ano passado, também como candidato único, José Luís Carneiro teve 95,4 por cento dos votos, equivalendo a 17.434 boletins.



Nessa eleição foram registados também 701 votos brancos e 128 nulos, numas diretas em que a taxa de participação foi de 48,9 por cento e quando votaram cerca de 18 mil socialistas.





José Luís Carneiro agradeceu esta noite a todos os que o apoiaram, com destaque para Maria de Belém, e aos militantes que votaram porque fizeram dele o líder político mais votado da Assembleia da República.





O mandato de secretário-geral vigora por dois anos no Partido Socialista.





c/Lusa