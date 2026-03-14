Política
José Luís Carneiro reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos
José Luís Carneiro foi hoje reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos expressos nas eleições diretas em que foi candidato único, quando faltam apurar 91 secções, indicou fonte oficial do partido.
De acordo com resultados provisórios divulgados esta noite José Luis Carneiro já obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.
O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2%.