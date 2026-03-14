José Luís Carneiro reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos

José Luís Carneiro reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos

José Luís Carneiro foi hoje reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos expressos nas eleições diretas em que foi candidato único, quando faltam apurar 91 secções, indicou fonte oficial do partido.

Lusa /

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De acordo com resultados provisórios divulgados esta noite José Luis Carneiro já obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.

O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2%.

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