José Manuel Pureza deve ser indicado para coordenador do Bloco de Esquerda

Pedro Soares, que se demitiu da Comissão Política, diz que nada vai mudar com a escolha de José Manuel Pureza.





Os dirigentes do Bloco de Esquerda que integram a moção A, anteriormente encabeçada pela coordenadora nacional, Mariana Mortágua, vão decidir este domingo, em Coimbra, o seu candidato à liderança do partido.



Esta reunião vai realizar-se cerca de uma semana depois de Mariana Mortágua ter enviado uma carta aos militantes do BE, afirmando que não pretende recandidatar-se à liderança do partido por considerar que a direção por si encabeçada foi incapaz de "gerar um novo impulso político e eleitoral".



Sobre o facto de a reunião se realizar em Coimbra, local onde nasceu José Manuel Pureza, um dos nomes que tem sido apontado como possível candidato à liderança.



Espera-se que escolha que não tenha oposição interna. Ainda assim a escolha não se livra de críticas.