José Manuel Pureza é o novo coordenador do Bloco de Esquerda

"Esquerda de pontes"

Segundo os resultados anunciados na 14ª Convenção Nacional do BE, que termina este domingo no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, a lista para a Mesa Nacional encabeçada por José Manuel Pureza obteve 384 votos, o que corresponde a 65 mandatos.A moção S obteve 47 votos, correspondente a oito mandatos, seguindo-se a moção H com 26 votos e quatro mandatos e a B com 15 votos e três mandatos.Contabilizaram-se quatro votos brancos e três nulos.A figura de coordenador não existe formalmente nos estatutos do BE, mas, de acordo com a moção vencedora,Na última Convenção Nacional do BE, a moção na altura encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares.Pela moção A, José Manuel Pureza foi o primeiro eleito para a Mesa Nacional, seguido de Isabel Pires, que saiu desta convenção indicada como secretária da organização.Neste órgão, que se despediu da coordenação e sai da direção mas fica neste órgão máximo entre convenções.Na linha de continuidade, seguem na Mesa nomes como o de Joana Mortágua, José Soeiro, a candidata presidencial Catarina Martins, Pedro Filipe Soares, Jorge Costa, Adriano Campos, ou Andreia Galvão (que recentemente substituiu Mortágua no parlamento), entre outros.De um total de 80 nomes,, depois de uma tentativa assumida pela nova direção do partido de renovação, com uma média de idades que ronda os 37 anos no que toca aos candidatos da moção A.É o caso da ex-eurodeputada Anabela Rodrigues, o ex-assessor João Curvêlo, o atual assessor parlamentar Daniel Borges, jovens que foram candidatos autárquicos como António Soares, Joana Neiva e Inês Antunes, a vereadora em Lisboa Carolina Serrão, ou Gonçalo Filipe (63), entre outros nomes.No seu discurso este domingo, o novo coordenador nacional do BE defendeu uma "esquerda de pontes" que saiba dialogar e comprometeu-se a fazer "todos os diálogos necessários para que a esquerda reganhe iniciativa e força em Portugal".O que eu digo ao país é isto: aqui está uma esquerda de confiança, que não desiste de nada na luta pelo salário, pela casa, pelo hospital, pelo clima e pelos direitos que fazem de nós uma comunidade. Somos a vossa força pela igualdade e pela liberdade", advogou.Num discurso no qual apelou à união, Pureza comprometeu-se a fazer "todos os diálogos necessários para que a esquerda reganhe iniciativa e força em Portugal".Na ótica do novo coordenador nacional bloquista e antigo vice-presidente da Assembleia da República, o tempo atual exige "uma recusa clara do sectarismo e a junção de forças não só para combater a ofensiva das direitas, mas para lhe contrapor uma contra-ofensiva dos direitos, da igualdade e daquilo que nos faz grandes que é sermos comunidade"."Nas ruas e onde mais for preciso,porque quer mudar a vida e a política e a quer mudar mesmo. Não será por causa do Bloco que a construção dessa alternativa da esperança ficará por construir", realçou.c/ Lusa