José Manuel Silva assume derrota e diz que deixou Coimbra em desenvolvimento

"Naturalmente que assumo totalmente a responsabilidade deste resultado. Não terei sabido comunicar adequadamente o trabalho que esta magnífica equipa foi fazendo, mas é assim mesmo", referiu, aos jornalistas.

Numa sala de um hotel da cidade de Coimbra, onde montou o seu `quartel-general` para as eleições de domingo, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos sublinhou que o povo decide sempre sabiamente, desejando "as maiores felicidades" à sua sucessora Ana Abrunhosa, que venceu as eleições pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN).

"Estes quatro anos foram particularmente difíceis. Pegámos num concelho em declínio, deixámos um concelho em desenvolvimento. Devemos estar todos orgulhosos do trabalho que foi feito e resta, naturalmente, continuar o nosso caminho, agora de volta às nossas vidas particulares e esperar que Coimbra continue neste ciclo de desenvolvimento".

José Manuel Silva, que encabeçava a lista da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT), aproveitou ainda para pedir desculpa a todos aqueles que confiaram nele.

"Parto com a consciência de ter feito o melhor que sabia e, sobretudo, com a consciência de que tudo aquilo que foi feito, foi feito graças a uma equipa excecional de gente boa, empenhada, competente, dedicada, que percorreu estes quatro anos de enorme exigência, mas que sai da Câmara Municipal, em termos de poder executivo, com a cabeça levantada", frisou.

Segundo o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, apesar de todas as estatísticas demonstrarem que Coimbra está em crescimento, "um mandato curto de quatro anos não é suficiente para que todas as pessoas sintam a diferença".

Perante uma plateia que o aplaudiu calorosamente na hora da saída, deixou a garantia de que irá continuar na vida política autárquica e que assumirá o lugar de vereador da oposição.

"Qualquer equipa que começa de novo não obtém resultados imediatos, mas também tenho a consciência de que é muito mais fácil pegar na Câmara de Coimbra hoje do que há quatro anos", concluiu.