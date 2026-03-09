Jovens ativistas em protesto pedem a Seguro que coloque crise climática na agenda

A pouco mais de um quilómetro da Assembleia da República, onde hoje decorre a cerimónia de tomada de posse de José António Seguro, alunos de várias escolas secundárias e faculdades de Lisboa gritam palavras de ordem num protesto sob o lema "A nossa vida não está a venda".

"Estamos aqui hoje para colocar pressão para que o novo Presidente da República coloque na sua agenda o fim dos combustíveis fósseis até 2030, que significa garantir que também está preocupado com o nosso futuro", disse à Lusa José Borges, da Greve Climática, lamentando que o assunto não tenha sido "um tema central durante a campanha eleitoral".