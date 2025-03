JPP ultrapassa PS em seis dos 11 concelhos além de vencer em Santa Cruz

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o Juntos Pelo Povo (JPP) foi a segunda força política mais votada no Funchal, Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Santana e São Vicente, concelhos que nas anteriores eleições regionais, realizadas em maio de 2024, tinham o PS como segundo partido com mais votos.

O JPP voltou a vencer em Santa Cruz, com 36,72%, mantendo a liderança em relação ao PSD, partido que permanece em segundo lugar no concelho, com 35,12%. Segue-se o PS, com 10,44%, indicam os resultados provisórios.

O PS, derrotado nestas eleições (passou para terceiro partido no arquipélago), foi a segunda força mais votada em quatro dos 11 concelhos da Madeira, designadamente Porto Moniz, Porto Santo, Machico e Ponta do Sol.

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por um deputado a maioria absoluta, de acordo com os dados oficiais provisórios, que indicam que o JPP se tornou o principal partido da oposição, deixando para trás o PS.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do MAI, os sociais-democratas obtiveram 43,43% dos votos (62.085 votos) e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O JPP alcançou 21,05% dos votos (30.094 votos) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS teve 15,64% dos votos (22.355 votos) e oito lugares na Assembleia Legislativa Regional

O CDS-PP, que já governou com o PSD e que nesta legislatura tinha um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas, conseguiu eleger um deputado, com 3,00% dos votos.

A maioria absoluta requer 24 assentos. Em 2019 e 2023 os sociais-democratas precisaram fazer acordos parlamentares (primeiro com o CDS-PP e depois com o PAN) para atingir este número.

Após as eleições de 2024, também antecipadas, o PSD (19 deputados) formou um executivo minoritário, já que o acordo firmado com o CDS (dois eleitos) foi insuficiente para a maioria absoluta. O PS e o JPP, que totalizaram 20 deputados, chegaram então a propor uma solução de governo.

Estas eleições legislativas madeirenses, as terceiras em cerca de um ano e meio, decorreram hoje, com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS.

No sufrágio anterior, em maio de 2024, o PSD conseguiu eleger 19 deputados, o PS 11, o JPP nove, o Chega quatro (mas, uma deputada tornou-se, entretanto, independente) e o CDS-PP dois. PAN e IL garantiram um assento cada.