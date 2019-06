JSD lança concurso de comunicação política em homenagem ao antigo assessor Zeca Mendonça

Lusa27 Jun, 2019, 16:32 | Política

De acordo com uma nota hoje divulgada pela JSD, o concurso será anual e distinguirá trabalhos de comunicação política, nas modalidades "Teoria" e "Prática", sendo aberto a jovens até aos 30 anos e com um prémio monetário de mil euros.

Cada candidato só pode concorrer com um trabalho (individual ou coletivo) em cada edição, refere ainda o regulamento do concurso, que terá como presidente do júri o jornalista Paulo Magalhães, atualmente assessor do Presidente da República.

Completam o júri os professores universitários Manuel Meirinho e José Palmeira, a jornalista e editora de política da Antena 1 Natália Carvalho, a assessora do PSD e docente universitária Sofia Aureliano e o consultor de comunicação e militante do PSD Paulo Colaço.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com todos os presidentes do PSD, à exceção do atual líder Rui Rio, terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, pôs fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao longo do próximo mês, a JSD irá também assinalar o seu 45. º aniversário - esta estrutura autónoma do PSD nasceu algures entre os meses de junho e julho de 1974 -- e uma das iniciativas será, na próxima terça-feira, com o presidente do partido, Rui Rio.

Intitulada "JSD Talks com Rui Rio", a iniciativa é uma rubrica do JSD Podcast que irá estrear em direto durante este evento, marcado para as 21:00 no Mercado de Santa Clara, em Lisboa.

"Será uma conversa aberta e informal com o presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, em que este terá de responder a 45 perguntas dos jovens social democratas", refere a JSD.