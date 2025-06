Júlio Henriques. Ferro Rodrigues lamenta morte de democrata de referência

Antigo governador civil do distrito de Leiria e presidente da Assembleia da Municipal de Castanheira de Pera entre 1999 e 2001, o socialista Júlio Henriques, morreu hoje, aos 87 anos, anunciou a autarquia, que decretou três dias de luto municipal.

"Quando cheguei ao parlamento no fim dos anos oitenta do século XX, Júlio Henriques era uma grande figura política, partidária e ética. Um democrata de referência. Lamento muito a sua morte e envio abraços solidários a toda a sua família", escreveu Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, numa mensagem que enviou à agência Lusa.

A autarquia de Castanheira de Pera, através de uma nota na Internet, manifesta "o mais profundo apoio à família de Júlio Henriques e, em honra à sua memória, decreta três dias de luto municipal".

Já a Federação de Leiria do PS salienta que Júlio Henriques foi uma "figura ímpar na construção da democracia local", tendo sido o "primeiro presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera após o 25 de Abril, cargo que exerceu com dedicação e coragem até 1989".

"O seu percurso político e cívico marcou profundamente o concelho, o distrito e o país, deixando um legado de integridade, humanismo e serviço público", adianta a Federação, também numa publicação no Facebook.

De acordo com informação no sítio na Internet do Município de Castanheira de Pera, Júlio Henriques nasceu em Vila Facaia, no vizinho concelho de Pedrógão Grande, e, após a conclusão do ensino primário foi para Castanheira de Pera, onde tinha familiares.

Foi empregado de hotelaria, comerciante, professor e cofundador do Externato de S. Domingos e bancário.

Além das funções autárquicas, Júlio Henriques foi deputado na Assembleia da República (1990-1999), governador civil de Leiria (1995-1996) e presidente do Serviço Nacional de Bombeiros (1997-1999).

Dirigente local, distrital e nacional do PS, Júlio Henriques foi administrador de uma empresa municipal de Sintra, administrador-delegado da Fundação Antero de Quental, e fundador e presidente da assembleia-geral da Cercicaper, instituição de Castanheira de Pera que apoia pessoas com deficiência ou incapacidade e em situação de vulnerabilidade social, segundo a Câmara.