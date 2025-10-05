Lágrimas, um abraço de consolo, "caras larocas"  e "o que é a Iniciativa Liberal"

O bulício era o do costume. A trilha sonora do Mercado do Livramento, em Setúbal não tem pregões. Tem lamentos. Gritos contidos. Suspiros. Uma banda com partituras descompassadas. "Bom dia, sou Flávio Lança, candidato à Câmara pela Iniciativa Liberal, posso deixar um panfleto?". "Não", foi a resposta. Mariana Leitão interveio: "Vá lá, leia. E veja as nossas caras larocas", aconselhou.





A Líder da IL teve este domingo a primeira ação de rua sem qualquer partido da coligação. Ao contrário do que tem vindo a ser habitual – o recato -, cirandava por entre as bancas de venda. Sorria. Interpelava. Até abraçava, mas já lá vamos.





"Olá, como se chama?, eu sou a Mariana da Iniciativa Liberal", abordou assim a dona de uma banca de queijos. A dona, Conceição Marques, de 73 anos, disse não conhecer. Mariana Leitão riu. E respondeu em tom pedagógico: "É um partido político que defende muitas coisas para Setúbal: a redução de impostos, uma câmara mais eficiente, simplificação para que os comerciantes tenham mais liberdade", definiu.





Conceição queixou-se que a Direção Geral de Veterinária já "lhe" fechou por várias vezes a banca que herdou da Mãe, há 50 anos. O tom fica embargado, triste, arrastado. Conceição hora. "Eu vou tratar disso", garante o candidato à câmara. "Quando?", pergunta Conceição. "Eu venho ter consigo", garante Flávio Lança. Mariana Leitão certifica, palavras de líder: "O nosso candidato vai tentar ajudá-la", decretou.