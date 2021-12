Legislativas 2022. CDS faz renovação total na lista de deputados

Francisco Rodrigues dos Santos deverá ser o número um por Lisboa e aposta em independentes e quadros do partido que não passavam por primeiras escolhas nas anteriores eleições.



As listas devem ser aprovadas esta quarta-feira no Conselho Nacional do CDS, reunido em videoconferencia na qual mais uma vez Nuno Melo recusou participar.