Legislativas. Disponível para convergência, CDU quer derrubar a direita e reforçar o número de deputados no Parlamento

Convergência? Sim, mas “Geringonça” não se repete

Quando a 13 de dezembro a CDU apresentou o seu Programa Eleitoral anunciou ser um desenvolvimento do mesmo “compromisso eleitoral de 2019”, reafirmando “a política alternativa, patriótica e de esquerda, como condição de resposta aos problemas do País e ao seu desenvolvimento”.

O compromisso eleitoral dos comunistas foi apresentado pelo membro da Comissão Central de Controlo Agostinho Lopes e incluiu “dez questões cruciais para a vida e o futuro do país”, que incluem aumento do salário mínimo nacional para 800 euros já no próximo ano e para 850 euros “a curto prazo”.



Nas palavras do comunista, o programa eleitoral da CDU é uma reedição do de 2019, mas enquadrado com a realidade atual que se impôs, entretanto, por causa da pandemia, e com o que o partido considerou ser uma degradação acentuada das condições laborais e de vida dos portugueses.

“Dois anos depois, os impactos da Covid-19 confirmam e reforçam essa necessidade”, lê-se no documento eleitoral. “Tivesse o Governo PS adotado outras respostas a velhos e novos problemas, como o PCP propôs, a situação dos trabalhadores, do povo e do País seria hoje melhor".



"Neste contexto, as eleições de 30 de Janeiro constituem uma importante batalha política, em que se coloca como questão determinante a rutura e a mudança para essa política alternativa”.

“O nosso objetivo é reforçar a CDU em votos e mandatos”.

“O que nós continuamos a dizer em relação a qualquer Governo é que o projeto que apresenta aos deputados da Assembleia da República é que determinará uma posição”, explicou, adiantando que o PCP está sempre disposto ao diálogo com as forças democráticas.





a sua relação com o candidato socialista não é de "inimigos" mas de "naturalmente, adversários políticos", lembrando que as críticas feitas ao PS são claras, mas também "na perspetiva de encontrar soluções".

Foto: TVI/Lusa Mais recentemente, num debate com António Costa transmitido na TVI, Jerónimo de Sousa afirmou que





"Com certeza que existirão soluções possíveis", chegou a afirmar. "Não há aqui inimigos, não tenho discurso belicista. A nossa crítica [ao PS] é clara mas numa perspetiva de encontrar soluções".



E, perante a renitência do adversário em ponderar num eventual acordo com o PCP para ter maioria e de assumir não sentir confiança de que a "geringonça é uma solução estável", o candidato comunista continuou a defender que a CDU estava disponível para "convergências", visando "resolver problemas", "venham as propostas de onde vierem".



"Não faço futurologia, isso seria arrogância da minha parte", reiterou, contudo.

Impedir maiorias absolutas e "arranjos" entre PS e PSD

“Há meios e recursos para a concretizar. Não o fazer acrescentará dificuldades e agravará a situação”.





Na apresentação dos candidatos do círculo eleitoral de Bragança, em dezembro, Jerónimo de Sousa apelou ao voto na CDU para impedir uma maioria absoluta do PS.





"O país não precisa da falsa estabilidade das maiorias absolutas". "Este é o tempo para lembrar que cada voto na CDU é um voto que conta, como nenhum outro, para impedir a maioria absoluta que o PS ambiciona e também para impedir o regresso do PSD, sozinho ou com os seus apêndices atrelados ou ainda de mão dada com o PS", referiu.



Em Macedo de Cvaleiros, Jerónimo disse estar convencido de que com o reforço da votação na CDU, será "possível responder aos problemas do país", porque é a "resposta que pode trazer estabilidade à vida dos trabalhadores e do povo".







Tanto mais, salientou, que "como a história tão bem demonstra", a maioria absoluta "rapidamente se transforma num inferno de instabilidade na vida de quem trabalha".







Mesmo ao justificar o voto contra o último Orçamento do Estado, o Partido Comunista aponta, no compromisso eleitoral que o "caminho que o PS e o seu Governo há muito tinham em construção com o PSD, e no qual o Presidente da República se insere, teve, na sistemática convergência parlamentar em dezenas de processos legislativos, a confirmação do entendimento prevalecente entre estes dois partidos em questões fundamentais".



“Exige a denúncia das opções do PS e do seu Governo. Exige o combate e confronto com os projetos reacionários que PSD e CDS, e os seus sucedâneos – Iniciativa Liberal e Chega – têm em curso”, continua o documento.



As dez questões cruciais do Programa Eleitoral

Começando por salientar que “Portugal é um país marcado por uma crescente desigualdade entre capital e trabalho”, a CDU enumera as “dez questões cruciais para a vida e futuro do país”, como: o aumento do Salário Minimo Nacional; a gratuitidade das creches; valorização das pensões e reformas dos mais velhos; a defesa do Serviço Nacional de Saúde e os direitos à Educação e à Cultura; o direito à habitação e à mobilidade; uma justiça independente e acessível no combate à corrupção; justiça fiscal; um ambiente saudável; e o desenvolvimento económico.



O aumento geral dos salários é a primeira questão apresentada no Compromisso Eleitoral da CDU, com vista a "dinamizar o mercado interno, para estimular a atividade económica e a produção nacional, garantir a sobrevivência das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), assegurar a permanência em Portugal da força de trabalho necessária ao desenvolvimento do País”. Para o PCP-PEV, Portugal “não tem futuro com um modelo económico que tem como fonte de competitividade os baixos salários e a precariedade”.



Nesse sentido, a CDU defende o aumento geral dos salários, “com um significativo aumento do salário médio, concretizando a convergência com a zona Euro em cinco anos”, assim como a “valorização das profissões e das carreiras”.



A subida do Salário Mínimo Nacional para 850 euros “a curto prazo, fixando o seu valor em 800 euros durante o ano de 2022”, é uma das maiores lutas do PCP reforçada agora neste compromisso eleitoral.

A CDU defende ainda o combate à “desregulação de horários, a prevenção e garantia dos direitos no trabalho por turnos” e a "redução geral do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem perda de remuneração nem de outros direitos”.



O segundo ponto em destaque no documento é a garantia dos direitos das crianças e dos pais, o défice demográfico, a emigração dos jovens.



“Investir na saúde, na educação e na qualidade de vida das crianças é construir um futuro melhor para todos”, frisa a CDU, que defende a “gratuitidade das creches para todas as crianças e a criação de uma rede pública de creches, ou soluções equiparadas, alargando em cem mil o número de vagas”.



A coligação de esquerda defende também o alargamento da rede pública de educação pré-escolar, “garantindo vaga a todas as crianças a partir dos 3 anos”, o aumento dos abonos de família e outros apoios aos jovens e o reforço e respeito “pelos direitos de maternidade e paternidade”.



Assegurar a dignidade dos idosos, combater a pobreza e as desigualdades, valorizando as reformas e pensões e os baixos salários, é a terceira questão crucial apresentada.

Sendo necessário garantir justiça social a “quem contribuiu (…) com uma vida inteira de trabalho, a CDU reconhece que deve haver uma “melhor distribuição da riqueza produzida” e solidariedade geracional. Assim sendo, propõe a atualização anual de todas as pensões, “assegurando a reposição e valorização do poder de compra”, a criação de uma rede pública de serviços de apoio e lares, e “o combate à pobreza e exclusão social, pondo fim aos salários e pensões que só garantem níveis de vida no limiar da pobreza”.





Com a pandemia e a crise no Serviço Nacional de Saúde na ordem do dia, o PCP exige como princípios fundamentais “um serviço público, universal, geral e gratuito, garantindo o seu adequado financiamento e a gestão pública, democrática e com autonomia das suas unidades".



E, nesta área, propõe que se fixe e aumente o número de profissionais de saúde no SNS para “garantir mais consultas, exames, cirurgias, médico e enfermeiro de família para todos” e que se acelere a compra de equipamentos auxiliares de diagnóstico e terapêutica para aumentar a capacidade de resposta do serviço público de saúde.





A luta pelos direitos à Educação e à Cultura é uma questão já antiga do partido, que pretende “combater a carência de professores e a precariedade docente” e criar incentivos para fixar estes profissionais nas regiões do país mais carenciadas, a eliminação das propinas no Ensino Superior e a criação da carreira de investigador com contrato de trabalho.



Na Cultura, a CDU propõe a atribuição de pelo menos um por cento do Orçamento do Estado e a criação de um Serviço Público de Cultura, erradicando a precariedade entre os trabalhadores do setor.

Reafirmar compromisso e reforçar deputados

Nas últimas Legislativas, em 2019, a CDU manteve-se como a quarta força política a nível nacional, com cerca de 6,33 por cento dos votos (ou seja, 332.473 votos) e elegendo, assim 12 deputados com assento parlamentar.



Agora, para as eleições marcadas para o próximo dia 30 de janeiro, listas da CDU são “compostas por 332 candidatos, homens, mulheres e jovens, do PCP, do PEV, da ID e por dezenas de independentes”.



A CDU foi fundada em 1987, com o nome de "Coligação Democrática Unitária" e a sigla (CDU), herdeira da Aliança Povo Unido (APU), e integrada pelo Partido Comunista Português (PCP), pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e por elementos da Associação de Intervenção Democrática - sendo o PCP a força dominante.



Entre 1987 e 1989, a coligação de esquerda concorreu a várias eleições com a sigla CDU, alterando-a então para PCP-PEV, sendo liderada por Álvaro Cunhal desde a sua fundação até 1991.





De 1995 a 2002, o político e economista Carlos Carvalhas esteve à frente do PCP e encabeçou as listas da CDU. Mas uma crise interna do Partido Comunista Português, nos últimos anos do século XX, terá contribuído para a perda de expressão política que tem vindo a afetar a coligação político-partidária e, consequentemente, para a perda de alguns mandatos eleitorais.







Jerónimo de Sousa encabeça as listas da CDU em eleições legislativas desde 2005, tendo em 2019 obtido os mais baixos resultados eleitorais de sempre e perdendo cinco deputados. Por isso, na Legislativas de dia 30 de janeiro, a CDU pretende reforçar o número de deputados.



Em 2019, recorde-se, a coligação de esquerda conseguiu garantir o lugar de 12 deputados e, agora,E, em segundo lugar,Quanto à possibilidade de, à semelhança do que aconteceu em 2015, o PCP apoiar o PS a formar Governo, o líder comunista não se opõe a essa possibilidade., começou por dizer Jerónimo de Sousa na entrevista a Vitor Gonçalves.Na altura, a campanha socialista ainda não tinha apresentado o seu programa eleitoral e Jerónimo reforçou:Contudo, e referindo-se ao fim da chamada “Geringonça”, deixou claro quePara além do programa eleitoral oficial, apresentado pela CDU, a coligação candidata tem destacado quePara as legislativas de 30 de janeiro, a CDU “reafirma a atualidade e validade do Programa Eleitoral de 2019 , apresentando em simultâneo o presente ‘Compromisso Eleitoral – Com o PCP, soluções para Portugal’ , em que se apontam razões e soluções, sem prejuízo de outros desenvolvimentos, dando visibilidade e resposta a Dez Questões Cruciais para a vida e o futuro do País”.lê-se no documento, numa referência à legislatura da “Geringonça”.De acordo com a candidatura comunista, ao longo dos últimos anos concretizou-se “um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos” e, agora enquanto Portugal enfrenta também as consequências da pandemia da Covid-19,Por isso,. De acordo com o compromisso eleitoral dos comunistaspara “abrir caminho a uma política determinada pelos interesses dos trabalhadores”., que pode levar ao regresso da política de direita “interrompida em 2015” e. Nas palavras referidas no compromisso comunista lê-se mesmo que