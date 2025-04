Legislativas. Inês Sousa Real destacou contribuições do PAN para descida de impostos

A líder do PAN acredita que os problemas globais que o mundo vive têm afastado as pessoas dos atos eleitorais e revelou que tem pensado no que o partido pode dar nos próximos tempos, ao invés de outros partidos que diz fazerem propaganda."Pela segunda legislatura consecutiva, o PAN, com uma deputada única, tem sido o partido mais eficaz a aprovar propostas", revelou a deputada única.Por isso, Inês Sousa Real acredita que tem legitimidade para manter-se no Parlamento e que a sua liderança passa por um momento importante.A líder do PAN afirmou que os portugueses podem contar com o partido em temas como o Ambiente mas lembrou que foi o partido que mais contribuiu para a descida de impostos em Portugal e avisou que o PAN coloca as suas causas ao centro, não se descrevendo como esquerda ou direita.





"Quando o PAN não tem este preconceito ideológico que referi, por exemplo, para uma das maiores crises, como a habitação e as políticas para a habitação que foram um dos maiores falhanços dos governos dos últimos anos, o PAN tem sido uma força política que tem dito às pessoas que têm direito a sonhar com uma casa".

Caso seja reeleita e o Partido Socialista vencer as eleições, Inês Sousa Real não garantiu coligações, avisando que não quer um Parlamento em "negacionismo climático" e onde reinem os que "querem oprimir os direitos das mulheres".A líder do PAN revelou que espera que os portugueses deem uma força parlamentar ao partido.