Legislativas. Já começou a inscrição para o voto antecipado

A intenção de voto antecipado tem de ser manifestada até à próxima quinta-feira, através do site www.votoantecipado.mai.gov.pt



Se preferirem, os eleitores podem também fazer a inscrição por via postal endereçada à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.



O eleitor pode ainda escolher onde pretende votar, se no círculo eleitoral correspondente ou em qualquer outro à escolha.