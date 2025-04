Legislativas. José Luís Carneiro é cabeça de lista do PS em Braga

José Luís Carneiro volta a ser o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga. Na terça-feira, a distrital do partido aprovou por unanimidade uma recomendação ao secretário-geral do PS para que a cabeça de lista fosse a antiga eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais.

Mas Pedro Nuno Santos não aceitou a recomendação e quer que o antigo ministro seja mesmo o cabeça de lista por Braga. Já na terça-feira o secretário geral do partido tinha convidado José Luís Carneiro para ser cabeça de lista por Coimbra.



O ex-ministro recusou, por considerar que saia ferida a representação política do circulo eleitoral.



As listas são aprovadas esta quarta-feira, numa reunião da comissão política nacional do PS.