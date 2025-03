Legislativas. Ministro Pinto Luz número dois por Lisboa e Miguel Guimarães quarto pelo Porto

Estes nomes integram as listas hoje aprovadas pelo Conselho Nacional do PSD, apenas com três abstenções, e em que o CDS-PP volta a ter o quarto lugar em Lisboa e o segundo no Porto.

Ao contrário do que aconteceu e 2024, o PPM não integrará a coligação pré-eleitoral para as legislativas antecipadas de 18 de maio, cuja designação será formalizada nos próximos dias.

Fora das listas de candidatos ficaram os deputados Luís Newton e Carlos Eduardo Reis, que suspenderam os mandatos de deputados na atual legislatura depois de serem acusados pelo Ministério Público no âmbito do processo Tutti Frutti, que investiga desde 2018 alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD.

Margarida Saavedra, que chegou a ser constituída arguida no mesmo processo mas não viu depois ser deduzida acusação contra si, integra a lista de Lisboa em lugar elegível (12.º).

Ao final da tarde já tinham sido divulgados os cabeças de lista de todos os círculos, à exceção dos Açores e da Madeira, que voltarão a ser Paulo Moniz e Pedro Coelho.

Entre os cabeças de lista, destaque para a inclusão de 11 dos 17 ministros do atual executivo (dos quais 16 indicados pelo PSD), a que se junta como número dois por Lisboa, Miguel Pinto Luz, que já foi líder da distrital da capital.

Assim, apenas ficaram de fora das listas o ministro Pedro Duarte - que deverá ser candidato à Câmara do Porto -, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, a do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e a da Cultura, Dalila Rodrigues.