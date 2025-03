Legislativas. PS vai atualizar programa eleitoral em 5 dias de sessões setoriais

O PS vai apresentar às legislativas um programa eleitoral que resulta de uma atualização do que foi sufragado nas últimas eleições e vai fazer cinco dias de sessões setoriais para esse trabalho, anunciou hoje o secretário-geral socialista.

Em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, Pedro Nuno Santos explicou que o programa eleitoral que os socialistas levaram às legislativas de 2024 "foi construído com bases muito sólidas" e por um "conjunto de pessoas altamente qualificadas".

No entanto, com as mudanças que o mundo sofreu esse "programa exige uma atualização séria", uma trabalho que será "feito com dirigentes do PS, mas também com independentes".

Para este trabalho, o PS vai fazer promover "cinco dias de sessões setoriais sobre diversos temas", começando na próxima quarta-feira.

Considerando que o principal problema em Portugal são os salários, Pedro Nuno Santos adiantou que haverá sessões sobre habitação, saúde, trabalho e transformação da economia ou política externa, União Europeia, relações internacionais, segurança externa e defesa.

Território, ambiente e transição climática ou justiça, ética e transparência na politica e segurança interna são outras das áreas sobre as quais serão promovidas essas sessões temáticas.

O trabalho de coordenação desta atualização estará a cargo do deputado do PS Miguel Costa Matos.

Pedro Nuno Santos tinha anunciado, na noite eleitoral das europeias do ano passado, a realização de uns estados gerais para "construir com o país uma alternativa programática e de poder ao Governo da AD".

Com o acelerar do calendário devido à crise política, estes estados gerais não se podem realizar antes das eleições legislativas.

Assim, a partir de quarta-feira o PS promove estas sessões setoriais, não tendo o líder do PS querido antecipar nomes de socialistas ou independentes que estarão envolvidos.

Na quarta-feira, haverá uma sessão sobre habitação, um "dos maiores dramas nacionais" e sobre a qual acusa o Governo de ter deixado de fora a "grande massa de jovens portugueses" das medidas.

Ainda nesse dia, será tratado o tema da saúde, uma das áreas de "maior incompetência deste Governo", segundo Pedro Nuno Santos, que acusa o executivo de, "incapaz de resolver os problemas ter terminado a "prometer a entrega à gestão privada".

"Na quinta-feira trabalharemos a área do trabalho, uma área importantíssima, e também a economia e a transformação da economia portuguesa", disse, adiantando que esta última deve ser "a maior prioridade do país".

Na sexta-feira, o PS dedica a sessão à política externa, União Europeia, relações internacionais, segurança externa e defesa, considerando que estas são áreas em que a voz de Portugal "sempre foi respeitada".

Para segunda-feira, dia 31, o tema em discussão será o território, ambiente e transição climática, considerando Pedro Nuno Santos que no PS é preciso "conciliar aqueles que querem proteger-nos do fim do mundo com aqueles que querem chegar ao fim do mês".

O último destes cinco dias será terça-feira, dia 1 de abril, sendo os temas em discussão a justiça, ética e transparência na política e matérias relacionadas com a segurança interna.