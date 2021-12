Legislativas. PSD, CDS-PP, PPM concorrem em coligação pré-eleitoral nos Açores

O anúncio foi feito na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada, pelos líderes regionais do PSD, CDS-PP e PPM.

"O nosso entendimento é que a coesão política do projeto do Governo dos Açores, que tem em vista o futuro e o desenvolvimento dos Açores, assegura coesão e a afirmação política também assumindo, desta feita, em forma de coligação pré-eleitoral por parte do PSD/CDS-PP/PPM, essa candidatura às legislativas nacionais", declarou José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores e presidente do Governo Regional.

O social-democrata avançou que a coligação vai ter a designação de "AD -- Aliança Democrática", um "resgate histórico de sucesso na democracia portuguesa", evocando a coligação liderada por Sá Carneiro que juntou os mesmos partidos em 1979.

"Será, pois, o projeto político que hoje fica anunciado e que no quadro dos nossos partidos será apresentado para os respetivos órgãos fazerem as respetivas aprovações e ratificações e no sentido posterior de inscrição, registo, desta coligação no tribunal constitucional", acrescentou.

Os Açores elegem cinco deputados para a Assembleia da República, sendo que nas últimas legislativas três foram eleitos pelo PS e dois pelo PSD.