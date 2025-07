Lei da Imigração. Montenegro garante que não adotou políticas de ódio

Luís Montenegro garante que as políticas de imigração do atual Governo não estão associadas ao ódio.

Na festa do Chão da Lagoa, na Madeira, o primeiro-ministro disse que os que criticam uma maior regulação não conhecem a realidade e não estão ao nível de ter responsabilidades de Governo em Portugal.



Num artigo de opinião publicado este domingo, o secretário-geral do PS avisava o primeiro-ministro que seria responsável por incidentes de ódio que possam ocorrer.



José Luís Carneiro escreveu no jornal Público que a primeira marca deste Governo foi dar à extrema-direita uma inimaginável vitória política e cultural com o fim do "não é não" ao Chega.