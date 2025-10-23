Lei da Nacionalidade. Discussão na especialidade adiada pela terceira vez

Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, justificou o pedido de adiamento afirmando que "é preciso conversar para serem encontradas soluções". Hugo Soares diz que é mais uma tentativa para que haja um consenso alargado.

A discussão deverá ocorrer esta sexta-feira, 9h00.

Esta é a terceira vez que a discussão da proposta é adiada. O segundo adiamento permitiu à Iniciativa Liberal e ao Livre apresentarem propostas.





Os liberais defendem uma regra geral de dez anos para a obtenção da nacionalidade portuguesa, e de sete no caso de o requerente cumprir critérios mais exigentes.

O Livre quer maior proteção para os refugiados e os filhos dos que estão nessa condição.







