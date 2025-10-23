Política
Lei da Nacionalidade. Discussão na especialidade adiada pela terceira vez
A discussão da lei da nacionalidade na especialidade voltou a ser adiada esta quinta-feira, a pedido do PSD. É a terceira vez que é adiada.
Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, justificou o pedido de adiamento afirmando que "é preciso conversar para serem encontradas soluções". Hugo Soares diz que é mais uma tentativa para que haja um consenso alargado.
A discussão deverá ocorrer esta sexta-feira, 9h00.
Esta é a terceira vez que a discussão da proposta é adiada. O segundo adiamento permitiu à Iniciativa Liberal e ao Livre apresentarem propostas.
Os liberais defendem uma regra geral de dez anos para a obtenção da nacionalidade portuguesa, e de sete no caso de o requerente cumprir critérios mais exigentes.
O Livre quer maior proteção para os refugiados e os filhos dos que estão nessa condição.
