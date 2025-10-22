Lei da Nacionalidade. Discussão na especialidade foi novamente adiada

O adiamento permitiu a vários partidos apresentarem novas alterações ao diploma. O PS propões prazos mais curtos do que o Governo no regime de naturalização e garantias de especificidade para cidadãos da CPLP e União Europeia.



Já o Chega pediu que o prazo para a perda de nacionalidade se aplique a quem cometa um crime grave nos 20 anos depois da obtenção de cidadania.



Os liberais defendem uma regra geral de dez anos para a obtenção da nacionalidade portuguesa, e sete no caso de o requerente cumprir critérios mais exigentes.



O Livre quer maior proteção para os refugiados e para os filhos dos que estão nessa condição.