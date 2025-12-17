Lei da Nacionalidade. Leitão Amaro diz que Tribunal Constitucional "validou o rumo" do Governo

Na segunda-feira, o Tribunal Constitucional anunciou a inconstitucionalidade de três das quatro normas da Lei da Nacionalidade, bem como de um decreto que cria a perda de nacionalidade como pena acessória no código penal.

Questionado se o Governo será mais cauteloso na elaboração do diploma que muda as regras do retorno de imigrantes em situação ilegal, Leitão Amaro recordou que o texto está em consulta pública e reunirá na sexta-feira o Conselho Nacional de Migrações e Asilo para a discutir.





A Lei da Nacionalidade deverá agora ser enviada para Belém, com indicação de inconstitucionalidade, com o presidente a reenviá-la de novo para a Assembleia da República.



Em declarações na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, desta quarta-feira, António Leitão Amaro começou por afirmar que o Governo "não tem o mesmo entendimento" que o TC sobre a legalidade do diploma, mas, discordando, disse respeitar as decisões dos juízes do Palácio Ratton.Para Leitão Amaro, "se o Tribunal validou o essencial e contestou algumas partes", o Governo terá de "trabalhar sobre essas partes"."Fazendo o quê? Exatamente a mesma coisa que fizemos com a Lei de Estrangeiros", disse, referindo-se ao diploma também chumbado numa primeira versão pelo TC mas que foi, numa segunda fase, promulgada pelo presidente da República, considerando que acontecerá o mesmo com a Lei da Nacionalidade.O ministro defendeu que "o mais importante" é que estas medidas foram "validadas e desejadas pelos portugueses", uma vez que constavam do programa eleitoral da coligação AD."Depois, foram aprovadas pelo Parlamento por proposta do Governo e verão a luz do dia, no que de nós depende", assegurou.Por sua vez, o ministro sublinha que, no ponto que mais separou no Parlamento os partidos que suportam o Governo e o PS, a possibilidade pretendida pelos socialistas de criação de uma norma transitória - "de que podia contar o tempo ilegal para ter nacionalidade" -, foi aceite pelo TC a visão do executivo.c/Lusa