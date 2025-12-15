Lei da Nacionalidade. Tribunal Constitucional prepara-se para divulgar acórdão

A lei foi aprovada com os votos do Chega. Prevê, entre outras disposições, a perda de nacionalidade em situações de crimes graves.



O PSD remeteu um parecer em defesa da Lei da Nacionalidade ao Tribunal Constitucional.

Telejornal | 15 de dezembro de 2025

É conhecida esta segunda-feira a decisão do Tribunal Constitucional sobre a Lei da Nacionalidade. O prazo de 25 dias corridos esgotou-se na véspera.Em causa, nesta apreciação dos juízes do Palácio Ratton, estão dois requerimentos sobre a Lei da Nacionalidade apresentados pelo PS, na ausência de um entendimento, em sede parlamentar, com o PSD.Sob a lupa do Constitucional estiveram, entre outras medidas,Recorde-se que, por iniciativa do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.. A lei,, vigora desde o final de outubro.Na véspera de ser conhecido o acórdão sobre a Lei da Nacionalidade,Luís Marques Mendes quis sublinhar que é necessário respeitar a decisão do Tribunal Constitucional, ao passo que Catarina Martins afirmou que a lei não poderá ser promulgada, por, em seu entender, estar em rota de colisão com os valores do país.Por sua vez, Jorge Pinto sustentou que este debate está “envenenado desde o início” e Cotrim de Figueiredo apelou a uma “opinião limpa” por parte do Tribunal Constitucional.Em caso de reprovação pelos juízes conselheiros, o Governo deverá agir em sentido semelhante ao da Lei dos Estrangeiros., tendo em conta a aproximação da interrupção de fim do ano dos trabalhos parlamentares