Lei de Bases da Saúde. Marta Temido faz apelo ao entendimento

Rui Minderico - Lusa

Para esta tarde, está marcada a reta final de votações, numa reunião decisiva do grupo de trabalho para a revisão da lei.



No entanto, o enquadramento das parcerias público-privadas continua a dividir PS, PCP e Bloco de Esquerda.



Sobre o ponto de discórdia, as parcerias público-privadas, a ministra da Saúde defende que a gestão dos serviços do serviço nacional de saúde deve ser preferencialmente pública.



Marta Temido, à margem da abertura da Convenção Nacional de Saúde também foi questionada sobre a falta de anestesistas no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.



A denúncia partiu do Sindicato Independente dos Médicos, perante a falta destes profissionais nas escalas do passado fim de semana.



A ministra desvaloriza o caso e fala numa simples reorganização dos horários de trabalho.