Lei de estrangeiros. Chega diz que vai negociar com PSD para garantir aprovação das alterações

"O Chega e o PSD decidiram constituir um grupo conjunto, com uma delegação de cada partido, para, nos próximos três dias, fechar o desenho normativo da nova Lei dos Estrangeiros, de forma a estar pronta para aprovação na próxima terça-feira", indica o partido liderado por André Ventura, num comunicado.

O Chega assinala "o regresso do Governo à mesa da negociação" e diz que "serão feitos todos os esforços para se chegar a um consenso que proteja as fronteiras portuguesas e controle a imigração descontrolada".

C/Lusa