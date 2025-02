Hernâni Dias garante que está perfeitamente tranquilo e que sempre agiu com transparência. No Parlamento, o ex-secretário de Estado disse que a Entidade da Transparência não viu qualquer problema na criação das empresas imobiliárias e que pediu mesmo uma investigação sobre a obra em Bragança.

Admite que não foi cauteloso na dimensão política do caso e que se demitiu por entender que não deveria ser um elemento prejudicial à governação do país.



Em causa está uma investigação da RTP sobre um alegado conflito de interesses relacionado com as alterações à Lei dos Solos.